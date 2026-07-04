Rusia anuncia la captura de cinco localidades en Ucrania

Archivo - Avance de tropas rusas en Ucrania (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de que las fuerzas militares rusas han capturado un total de cinco localidades en las regiones de Donetsk y Járkov en el marco de la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania.

"Unidades del grupo de tropas Oeste avanzaron hacia líneas y posiciones más ventajosas. Como resultado de sus acciones, han tomado el control de las localidades de Shiikovka, Novi Mir, Cherneschina y Druzheliubovka, en la región de Járkov" y la "liberación de la localidad de Vaislevka, en la República Popular de Donetsk" en avances del Grupo Centro, reza el comunicado.

En estas operaciones habrían muerto más de 540 militares ucranianos, los que habría que añadir otras 810 bajas en otros frentes, cifras que no se han podido verificar de forma independiente.

Además, las defensas aéreas rusas han derribado durante la última jornada 16 bombas aéreas guiadas, 10 misiles de crucero de alto alcance Flamingo, nueve proyectiles de lanzamisiles múltiples Himars y 893 drones.

La jornada ha estado marcada además por el anuncio ruso de la toma de la estratégica localidad de Konstantinovka, en la región de Donetsk, extremo que ha desmentido el Gobierno ucraniano.

"Es solo otra mentira rusa, un intento de generar alguna noticia. Si Konstantinovka estuviera bajo control ruso, quizás Putin no tendría problema en reunirse conmigo allí para encontrar una vía diplomática que pusiera fin a esta guerra. Pero la realidad es que no cruzará la línea del frente; la realidad es muy distinta a sus palabras", ha manifestado el mandatario.