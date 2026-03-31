Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

Archivo - Edificio ruso atacado por un dron ucraniano. Imagen de archivo - Stringer/SOPA Images via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado este martes el derribo de 38 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, en el marco de una nueva oleada de ataques aéreos contra el óblast de Leningrado, frente al golfo de Finlandia, que ha provocado daños en el puerto de Ust Luga y en edificios residenciales y escuelas, dejando a su vez a tres personas heridas, entre las cuales se encuentran dos niños.

"A las 6.00 horas (las 5.00 en la Península y Baleares) se habían derribado 38 drones sobre la región de Leningrado", ha informado el gobernador de la misma, Alexander Drozdenko, a través de su canal de Telegram, donde ha informado de daños en el puerto de Ust Luga.

El puerto, que acoge una importante terminal de carbón y fertilizantes, se ubica en la costa sur del golfo de Finlandia, donde desemboca el río Luga. Las instalaciones están cerca de la frontera con Estonia, a unos 110 kilómetros de la histórica ciudad de San Petersburgo.

Drozdenko también ha informado que en el pueblo de Molodtsovo, en el distrito de Kirovsky, la caída de fragmentos de dron ha provocado daños en los cristales de tres edificios residenciales, dos aulas de una escuela secundaria y un edificio del Centro de la Seguridad Social, que se encuentra "en plena renovación".

Asimismo, el gobernador ha señalado que tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas, requiriendo ser atendidas en el Hospital Shlisselburg.

Por cuenta de esa misma oleada de ataques perpetrados a lo largo de la noche de este lunes, también han sido extinguidos incendios en una zona de garajes y sala de calderas.