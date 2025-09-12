Rusia anuncia el derribo de más de 220 drones lanzados por Ucrania, incluidos nueve en la región de Moscú

Archivo - Una señal de "Zona prohibida para drones" cerca del Kremlin en Moscú, Rusia (archivo) - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes haber derribado más de 220 drones lanzados por las tropas ucranianas contra su territorio, incluidos nueve en la región de Moscú, en medio de la guerra desatada por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas de defensa aérea han interceptado un total de 221 drones ucranianos, entre los que figuran 85 en Briansk, 42 en Smolensk, 28 en Leningrado, 18 en Kaluga y catorce en Nóvgorod.

Además, han sido destruidos nueve drones en la región de Oriol, siete en Bélgorod, tres en Rostov y Tver, y uno en Peskov, Tula y Kursk, respectivamente, sin informaciones sobre víctimas o daños y sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.