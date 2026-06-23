Rusia anuncia la desarticulación de un plan para un "doble ataque terrorista" supuestamente impulsado por Ucrania

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la desarticulación de un plan para un "doble ataque terrorista" en la región de Stavropol y ha apuntado directamente a los servicios de Inteligencia de Ucrania como posibles impulsores del complot, sin que Kiev haya respondido por ahora a estas acusaciones.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que la operación, llevada junto al Comité de Investigación de Rusia, ha permitido impedir "un doble ataque terrorista contra oficiales de las fuerzas de seguridad en Stavropol", antes de indicar que los agentes han detenido a dos sospechosas.

Así, ha especificado que una joven nacida en 2006 ha sido detenida "cuando se acercaba a un edificio gubernamental" en la ciudad de Piatigorsk, antes de apuntar que en su mochila se hallaron dos kilogramos de trinitrotolueno (TNT) y agregar que fueron posteriormente detonados de forma segura.

Las fuerzas de seguridad detuvieron posteriormente a otra mujer "cerca del lugar", según el FSB, que ha agregado que la sospechosa "pretendía, siguiendo instrucciones de agentes ucranianos, trasladar un artefacto similar al lugar de la primera explosión mientras trabajaban los equipos de investigación". Este segundo explosivo fue igualmente desactivado.

"El objetivo principal de las terroristas era causar el mayor número de víctimas entre los agentes. Las detenidas han confesado actuar siguiendo instrucciones de los servicios de Inteligencia ucranianos, sin ser conscientes de que serían usadas como terroristas suicidas", ha manifestado el organismo.

Por otra parte, ha confirmado la apertura de procedimientos penales contra ambas y ha alertado a la población de Rusia de que "el régimen de Kiev sigue intentando implicar a ciudadanos rusos en actividades terroristas". "Advertimos a todos los que acepten ayudar al enemigo que serán identificados y procesados, con penas de hasta cadena perpetua", ha zanjado.