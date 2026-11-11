Rusia anuncia la desarticulación de una red de agentes que espiaban para Polonia

Archivo - Sede del FSB en San Petesburgo. - Ulf Mauder/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado que ha desarticulado una red de agentes que operaba en la región de Kaliningrado al servicio de la Inteligencia de Polonia, deteniendo a dos sospechosos.

"El FSB detuvo a dos agentes que trabajaban para el Servicio de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa polaco y la Agencia de Seguridad Interior de Polonia", ha asegurado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

"Ambos recopilaban y transmitían información sobre militares rusos e instalaciones del Ministerio de Defensa, así como sobre la situación socioeconómica de la región de Kaliningrado y sus políticas migratorias y sociales", ha agregado.

En este sentido, la dirección del FSB para la región de Kaliningrado ha abierto causas penales contra ambos individuos "por presunto espionaje", siendo decretada la prisión provisional para los dos sospechosos.