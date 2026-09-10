Rusia anuncia nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, donde esta semana ha logrado el control de cinco aldeas, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que sus tropas han logrado tomar Goptovka y Zarubinka, que se suman a otras tres capturadas durante los últimos tres días, sin informar sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev haya reaccionado oficialmente a estos anuncios desde Moscú.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.