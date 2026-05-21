Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de una localidad en Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov (noreste), en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han establecido de forma activa su control sobre la localidad de Shesterovka, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin pronunciarse sobre bajas y sin que Kiev se haya pronunciado sobre la situación sobre el terreno en la zona.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.