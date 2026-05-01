Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov (noreste).

"Como resultado de acciones decisivas por parte del grupo de fuerzas Norte en la zona de la operación militar especial, se ha establecido el control sobre Pokalianoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, sin detalles sobre bajas en los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.