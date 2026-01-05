Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi

Militar del Ejército de Rusia en una zona ocupada en la provincia ucraniana de Jersón, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi (noreste).

"Unidades del grupo militar Norte han tomado el control de la localidad de Grabovskoye, en la provincia de Sumi, como resultado de operaciones activas", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin informaciones sobre bajas en los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.