Rusia anuncia la toma de cuatro localidades en el este de Ucrania

Archivo - Un militar ruso en una foto de archivo - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de la captura de las localidades de Reznikovo y Kupino, en la región de Járkov, y de Novotroitskoye y Petrovskoye, en Donetsk, en el este de Ucrania, en el marco de la invasión militar contra este país lanzada en 2022.

"Unidades del Grupo de Fuerzas "Norte" en la región de Járkov están estrechando el cerco y ampliando la zona exterior de control" de la ciudad de Járkov, ha informado el Ministerio en un mensaje publicado en redes sociales. Así, han tomado "las localidades de Reznikovo y Kupino, en la región de Járkov, dentro del perímetro del cerco".

Por otra parte, "unidades del Grupo de Fuerzas Centro han liberado las localidades de Novotróitskoye y Petrovskoye, en la República Popular de Donetsk".

Las autoridades ucranianas, por su parte, han informado de la muerte de un menor de edad y de otras cinco personas heridas, incluida una niña de 10 años y un niño de 12, en un ataque de drones y misiles rusos en Pokrovske, distrito de Nikopol, provincia de Dnipropetrovsk.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.