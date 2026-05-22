Rusia anuncia la toma de "un nudo defensivo clave" de las tropas de Ucrania en la provincia de Zaporiyia

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el sur del país, en el marco del conflicto desatado en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas rusas se han hecho con el control de Verjniaya Tersa, que ha descrito como "un nudo defensivo clave" para las fuerzas de Ucrania en esta zona del frente.

"El grupo se ha hecho con 12,5 kilómetros cuadrados de territorio", ha especificado, antes de agregar que durante los combates han sido destruidos seis vehículos blindados, 17 camionetas y "más de 30 sistemas robóticos terrestres", entre otro material, sin pronunciarse sobre bajas entre sus filas.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.