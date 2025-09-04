Rusia anuncia la toma de una nueva localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en medio de sus avances territoriales de los últimos meses en esta zona del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas "avanzaron en profundidad en las defensas del enemigo" y "se hicieron con el control de la localidad de Novoselivka", sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Las Fuerzas Armadas ucranianas reconocieron la semana pasada por primera vez la entrada de tropas rusas en esta provincia, después de que las autoridades de Rusia anunciaran la toma de varias localidades en Dnipropetrovsk, expandiendo sus avances territoriales en Ucrania.

Por otra parte, Moscú ha hecho hincapié en que "ha sido totalmente completada la liberación del territorio de la República Popular de Donetsk en la zona de operaciones del grupo de fuerzas Este", sin especificar las implicaciones del anuncio ni confirmar si ha tomado nuevos territorios en esta zona de Ucrania.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.