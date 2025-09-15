Rusia anuncia la toma de una nueva localidad en Zaporiyia, en el este de Ucrania

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de una nueva localidad en la provincia de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania, en medio de los avances de sus tropas al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo Este han liberado la localidad de Olgovskoye como resultado de acciones ofensivas", sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre este anuncio desde Moscú.

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido afirmaron el sábado que el Ejército de Rusia logró capturar en agosto entre 450 y 500 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania, lo que describió como "un descenso moderado" en sus avances respecto a los de los seis meses anteriores.