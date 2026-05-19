Rusia anuncia la toma de otra localidad en Járkov en el marco de su invasión de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noreste), en el marco de sus avances en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado que "unidades del grupo militar Norte establecieron el control sobre la localidad de Volojovka, en Járkov", sin pronunciarse sobre bajas y sin que Kiev se haya pronunciado sobre la situación sobre el terreno en la zona.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.