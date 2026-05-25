Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en medio de sus avances en el este del país al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este continúan sus avances en las defensas enemigas y han liberado la localidad de Dobropasovo, en Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, en el que no se pronunciado sobre bajas en los combates en la zona.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.