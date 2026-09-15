Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, epicentro de sus avances de la última semana en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de la localidad de Oljovatka, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado sobre las afirmaciones de Moscú sobre derrotas militares en la provincia durante los últimos días.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.