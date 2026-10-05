Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia

Fotografía de archivo de un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances territoriales en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Samoilovka, en Zaporiyia", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin que Kiev se haya pronunciado sobre la situación sobre el terreno.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.