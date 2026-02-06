Rusia anuncia la toma de otra localidad en Sumi en el marco de su invasión de Ucrania

Maniobras del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes haber obtenido nuevos avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi (noreste).

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado que "la localidad de Popovka, en Sumi, ha quedado bajo control" de las tropas rusas desde el 5 de febrero, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.