Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, unos avances que llegan en el cuarto aniversario del inicio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado que "unidades del grupo militar Vostok han liberado la localidad de Rizdvianka, en Zaporiyia, como resultado de operaciones ofensivas", sin dar detalles sobre posibles bajas en los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.