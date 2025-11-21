Rusia anuncia la toma de otras cinco localidades en dos provincias en el este de Ucrania

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una visita oficial a la capital de China, Pekín (archivo) - ---/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras cinco localidades en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk, en línea con sus progresos de los últimos meses en el este del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han logrado hacerse con el control de las localidades de Masliakivka, Novoselivka, Stavki y Yampil, situadas en Donetsk, así como con la localidad de Radisne, en Dnipropetrovsk, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.