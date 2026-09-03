Rusia anuncia la toma de otras cuatro localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de tres localidades en la provincia ucraniana de Járkov (noreste) y una cuarta en Donetsk (este), en el marco sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han tomado el control de Vasilevka, Blagovatnoye y Dolzhanka, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en redes sociales, donde ha agregado que también ha sido "liberada" la localidad de Izhevka, en Donetsk, sin detalles sobre bajas en los combates.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.