Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el marco de su invasión de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia, sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las acciones "ofensivas" y "decisivas" de sus tropas han permitido "liberar" las localidades de Kupiansk-Uzlovaya y Novoyakovlevka, en Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin facilitar detalles sobre posibles bajas en los combates.

El jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha destacado este mismo martes que las fuerzas de Moscú "siguen avanzando en todas las direcciones" y ha agregado que en lo que va de mes han sido tomadas 17 localidades ucranianas", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Más de 500 kilómetros cuadrados de territorio han quedado bajo nuestro control (en este periodo)", ha dicho Gerasimov durante una visita a tropas desplegadas en Ucrania, en el marco de los avances obtenidos por las fuerzas rusas durante los últimos meses, principalmente en el este del país europeo.