Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras tres localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia, situadas en el este del país europeo y parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado publicado en redes sociales que "las tropas rusas han liberado las localidades de Malinovka, en la República Popular de Donetsk, y Rivne y Lesne, en Zaporiyia", sin pronunciarse sobre posibles bajas y sin que el Gobierno de Ucrania haya respondido por ahora al anuncio de Moscú.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.