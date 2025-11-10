Rusia anuncia la toma de otras tres localidades ucranianas en las provincias de Zaporiyia y Donetsk

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances en Ucrania en el marco de su invasión del país, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras tres localidades en las provincias de Zaporiyia y Donetsk, parcialmente ocupadas, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado a través de su cuenta en Telegram que las tropas rusas han capturado las localidades de Novoye y Sladkoye, en Zaporiyia, así como Gnatovka, en Donetsk, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre sus filas durante estos combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.