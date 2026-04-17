Rusia aplaude el alto el fuego en Líbano y espera un acuerdo que "evite la repetición de los combates"

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Sergei Bulkin/TASS via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha aplaudido este viernes el alto el fuego de diez días pactado en Líbano y ha expresado su deseo de que durante este periodo de tiempo se alcancen acuerdos que "eviten la repetición de los combates", a raíz del anuncio sobre el acuerdo, mediado por Estados Unidos.

"Ciertamente, aplaudimos la decisión de alcanzar un alto el fuego y esperamos que durante estos días sea posible lograr acuerdos que eviten la repetición de combates en el futuro", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.