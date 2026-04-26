Rusia apunta a una posible implicación de servicios occidentales en ataques en Malí y desaconseja viajar al país

Archivo - Bandera de Malí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha sugerido este sábado que agencias de seguridad occidentales podrían haber tenido algún grado de implicación en la preparación de los grupos armados responsables de la ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país, al tiempo que ha recomendado a sus ciudadanos evitar desplazarse a este país africano.

El departamento diplomático ruso ha indicado -en un comunicado recogido por la agencia rusa de noticias Tass-- que las fuerzas malienses continúan desplegando operaciones para neutralizar a los responsables de los atentados.

En este contexto, ha señalado que "actualmente se están realizando esfuerzos para eliminar a las bandas, en cuya preparación, según información preliminar, podrían haber estado involucradas agencias de seguridad occidentales".

Moscú ha reaccionado así tras los incidentes registrados este mismo sábado, cuando se produjeron explosiones y tiroteos en la base militar de Kati, a las afueras de Bamako, considerada la mayor instalación castrense del país y que alberga residencias de altos dirigentes, incluido el presidente de transición, Assimi Goita. Por el momento, las circunstancias del ataque no han sido aclaradas.

Asimismo, el Ministerio ha confirmado que no tiene constancia de ciudadanos rusos afectados en el marco de estos hechos, aunque ha expresado su inquietud por el deterioro de la seguridad en el país. En consecuencia, ha instado a sus nacionales a extremar la precaución.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia recomienda a los ciudadanos rusos que se abstengan de viajar a este país y que quienes ya se encuentren en él tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad personal", ha subrayado.

Por su parte, la Embajada de Rusia en Malí ha condenado con firmeza --en un comunicado web-- los ataques, que ha calificado de actos destinados a desestabilizar el país. "Condena enérgicamente los cobardes ataques perpetrados el 25 de abril de 2026 por grupos terroristas armados en diversas partes del país", ha señalado la legación diplomática en su escrito.

En la misma línea, ha destacado la respuesta de las fuerzas malienses, asegurando que "gracias a la acción decisiva y coordinada de las Fuerzas Armadas de la República de Malí, los ataques fueron repelidos", y ha trasladado su apoyo al Gobierno y a la población del país africano.

La Embajada ha expresado además sus condolencias a las víctimas y sus allegados: "Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas. Compartimos su dolor en estos difíciles momentos", al tiempo que ha reiterado su respaldo a Malí en sus esfuerzos por garantizar la estabilidad y avanzar hacia el desarrollo.

Este ataque representa una verdadera prueba de fuego tanto para la junta militar maliense como para su gran aliado de seguridad, Rusia.

El grupo separatista tuareg del Frente de Liberación para el Azawad (FLA) ya se ha atribuido la autoría de estos ataques con un aliado de excepción, la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, con la que supuestamente ha mantenido contactos estos últimos meses para coordinar una ofensiva, avisaron en su momento fuentes de Radio France Internationale.

El Ejército ha confirmado una "operación de rastreo a gran escala" en Bamako y otros puntos del país, si bien ha enfatizado que "una enérgica respuesta ha permitido derrotar al enemigo y neutralizar a varios cientos de terroristas", ha destacado antes de explicar que los atacantes "fueron superados por la potencia de fuego de nuestras fuerzas".