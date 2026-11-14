Rusia asegura que Europa estaría más segura sin el "dolor de muelas" de la OTAN

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha asegurado este sábado que Europa estaría más segura sin la OTAN, alianza a la que ha calificado de "dolor de muelas".

"Si la OTAN no existiera, si la alianza no hubiera desempeñado y siguiera desempeñado la función que desempeña, la seguridad en Europa sería probablemente mucho mayor", ha afirmado Zajarova en rueda de prensa.

"La OTAN es precisamente la organización que, como un dolor de muelas, ha debilitado el sistema inmunitario de Europa en su parte occidental y central y en el mundo entero al exigir y arrastar una colosal cantidad de recursos para medidas reactivas", ha argumentado.

Zajarova ha respondido así a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien rechazaba este mismo sábado abordar cuestiones de la arquitectura de seguridad europea con Rusia. "No necesitamos tratar eso. Ya existe", ha planteado el mandatario alemán.

La portavoz rusa ha señalado que la OTAN se creo no por la estabilidad, sino por objetivos "agresivos y expansionistas". "Para perpetrar golpes de Estado en varios países, para impulsar revoluciones de colores, para conseguir una expansión económica y para, entre otras cosas, implicarse en diversas maquinaciones en beneficio de quienes se benefician de estas políticas dentro de la OTAN", ha añadido.