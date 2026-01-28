Rusia asegura que hay "pánico" en la OTAN por la impotencia frente a la pretensiones de EEUU en Groenlandia

Bandera de Groenlandia, a 28 de julio de 2009, en Groenlandia, Dinamarca. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha señalado este miércoles que hay "pánico" en el seno de la OTAN por la impotencia de los aliados frente a las pretensiones de Estados Unidos de controlar la isla de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca.

"Dentro de la alianza, la gente está entrando en pánico porque entiende que se encuentra en una situación de 'zugzwang' y no tiene a nadie a quien quejarse", ha asegurado la portavoz del Ministerio de Exteriores rusa, Maria Zajarova, en referencia al movimiento de ajedrez en el que un jugador está obligado a mover aún a sabiendas de que empeora su posición.

En unas declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa TASS, ha insistido en que apuntar a Rusia y China por su papel en el Ártico es, a su juicio, una "fabricación" de la OTAN para justificar una postura agresiva frente a Moscú y Pekín en lugar de abordar la crisis que representa las pretensiones de Washington.

"Toda su legislación nacional se ha estructurado de tal manera que solo es posible quejarse dentro de la OTAN de aquellos que están fuera de ella. Nunca ha existido la opción de quejarse dentro de la OTAN de sus propios Estados miembros", ha afirmado en referencia a la impotencia de los aliados con respecto a Estados Unidos.

Zajarova ha insistido en que "no hay conexión" de China con la región ártica. "¿Utilizaría China un lazo para atraer a Groenlandia hacia sí, o cambiaría las leyes de la gravedad para reclamar algunos derechos sobre ella?", se ha cuestionado.

En plenas tensiones con los aliados europeos a cuenta del control de la isla ártica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para mantener canales de conversación para una salida a la crisis en Groenlandia, donde insiste en el establecimiento de nuevas zonas de soberanía estadounidense.

Rutte aseguró este lunes que habrá "dos líneas de trabajo" simultáneas sobre la seguridad en Groenlandia, una primera para que la OTAN asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico, y otra para evitar que Rusia y China tengan mayor presencia en el territorio danés.