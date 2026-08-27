Rusia asegura que sus tropas avanzan en Donetsk: "La ofensiva prosigue sin disminuir su intensidad"

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha señalado este jueves que las tropas rusas están logrando avances en varias direcciones en su ofensiva contra el este de Ucrania, en concreto en la región de Donetsk, donde los combates se concentran en el eje entre las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk.

"Las agrupaciones de tropas continúan cumpliendo las tareas de la denominada operación militar especial. La ofensiva prosigue sin disminuir su intensidad en todos los frentes", ha indicado el máximo responsable militar ruso en un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.

De esta forma, ha señalado que el Ejército Rusia registra avances en varias direcciones del frente y ha superado en algunos sectores la primera línea defensiva ucraniana.

Gerasimov ha apuntado que la ofensiva continúa en dirección hacia Sloviansk, una campaña en la que Rusia ha tomado las localidades de Piskunovka, Pershomaryovka y Orekhovatka. "Continúan los combates callejeros en Nikoláyevka y Nikanórovka. Las afueras orientales de Sloviansk se encuentran a cuatro kilómetros", ha indicado.

En cuanto a la ofensiva en el este de Kramatorsk, Moscú asegura que está destruyendo posiciones ucranianas gracias a sus grupos avanzados de unidades de asalto, que combaten en un aeródromo a escasos kilómetros a las afueras de la ciudad. "Se emplea fuego de largo alcance contra las rutas logísticas utilizadas por el enemigo para abastecer a su guarnición", ha indicado.

Con respecto al flanco izquierdo en este mismo avance, Rusia señala que parte de sus fuerzas se mantienen activas en las zonas urbanas de Alekseevo-Druzhkivka, cerca de Severodonetsk. "Controlamos aproximadamente la mitad de la localidad", ha indicado Gerasimov.

FALTA DE "RESULTADOS TANGIBLES" DE UCRANIA

En este sentido, ha recalcado que Ucrania no está logrando "resultados tangibles sobre el terreno" por lo que ha denunciado que Kiev trata de "convencer a sus socios occidentales" de éxitos en la región de Zaporiyia, en lo que ha tachado de "campaña propagandística".

Igualmente, ha recalcado que el Ejército ucraniano tiene como "objetivo estratégico" mantener el control sobre la parte restante del Donbás, por lo que ha indicado que Kiev "ha construido y continúa mejorando una defensa profundamente escalonada" en el sector de Severodonetsk y mantiene "una infraestructura de transporte desarrollada y un sistema de fortificaciones" entre los grandes núcleos de población de Donetsk como son las localidades de Sloviansk, Kramatorsk y Druzhkivka.