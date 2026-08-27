Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han afirmado este jueves que el país podría atacar objetivos de Reino Unido en respuesta al uso por parte de las fuerzas ucranianas de misiles británicos para bombardear territorio ruso, por lo que han pedido a Londres mantenerse al margen y "dejar de lado sus acciones hostiles".

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha denunciado durante una rueda de prensa la "postura agresiva de Londres hacia Moscú", lo que "podría propiciar un aumento de la violencia y un recrudecimiento del conflicto hasta alcanzar un nuevo nivel".

"Pedimos a todos los residentes de Reino Unido considerar que habrá consecuencias catastróficas e inevitables derivadas de las acciones de su propio Gobierno e instamos a las autoridades del país a analizar en profundidad la situación y abandonar esta política hostil y agresiva que solo prolonga la agonía del régimen neonazi ucraniano y crea peligros de escalada", ha apuntado.

En este sentido, ha aclarado que "ya se ha advertido en reiteradas ocasiones de que cualquier equipamiento e instalación británica en Ucrania y fuera del país puede ser objetivo en caso de respuesta a los ataques que Kiev perpetra con armas británicas contra nuestro territorio".

"Aquellos que sean culpables de cometer crímenes de guerra, incluidos algunos contra la población civil rusa, serán castigados por sus acciones", ha manifestado, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Asimismo, ha indicado que Rusia "sigue supervisando la transferencia de este tipo de armamento" a Ucrania, así como "cualquier tecnología que pueda permitir ensamblar misiles posteriormente" de forma independiente.

"El primer ministro británico, Andy Burnham, hizo hincapié en la continuidad de la política antirrusia de Londres y confirmó que Reino Unido no solo transfirió armamento de largo alcance a las Fuerzas Armadas ucranianas sino que también proporcionó a Kiev los datos tecnológicos para el ensamblaje independiente de misiles de crucero 'Storm Shadow' en fábricas ucranianas", ha lamentado.

En estas fábricas, ha especificado Zajarova, "la mano de obra es más barata que en Europa". "Abordaremos este tema con más detalle más adelante, como ya prometí. Cabe mencionar que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció previamente una transferencia de tecnología similar, aunque no tuvo tiempo de implementarla", ha sostenido. "Por supuesto, estamos siguiendo de cerca todos estos acontecimientos", ha añadido.

"Está claro que al transferir componentes directamente a Ucrania, Francia y Reino Unido buscan ser absueltos de la responsabilidad de los ataques que tienen lugar en nuestro país. No funcionará. París, Londres, Berlín y otras capitales tienen responsabilidad directa en estos ataques terroristas", ha zanjado.