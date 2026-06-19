Tulsi Gabbard, directora saliente de la Inteligencia Nacional de EEUU - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha celebrado las recientes revelaciones publicadas por Estados Unidos sobre la existencia de "biolaboratorios financiados y encubiertos" por la pasada Administración Biden en Ucrania; supuestamente empleados para el desarrollo de armas químicas y biológicas, a pesar de que expertos de Naciones Unidas lo desmintieron en su momento.

La denuncia vino el pasado 12 de junio de la mano de la directora saliente de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien está aprovechando sus últimas días en el cargo (lo deja precisamente este viernes, citando problemas de salud de su marido), para difundir documentos relativos a cuestiones como los biolaboratorios ucranianos.

Para Rusia, "los documentos publicados constituyen una prueba más de la violación por parte del régimen de Kiev de sus obligaciones en virtud del Convenio y buscaremos una aclaración de la situación en los foros internacionales pertinentes", según un comunicado publicado este viernes por el Ministerio de Defensa.

Rusia lamenta las "falsas acusaciones" que ha recibido durante todo este tiempo por "difundir desinformación y llevar a cabo operaciones híbridas con el objetivo de engañar a la comunidad internacional", que son absolutamente falsas.

"El Ministerio de Defensa ruso continuará analizando la información recibida", ha concluido la autoridad militar rusa.

Poco después de la revelación documental de Gabbard, el Ministerio de Exteriores ucraniano desmintió por enésima vez la existencia de estos "biolaboratorios".

"Ucrania nunca ha participado en actividades relacionadas con el desarrollo, la producción o el almacenamiento de armas biológicas" y "ha cumplido sistemáticamente con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre Armas Biológicas", según un comunicado publicado al día siguiente.