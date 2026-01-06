Rusia cifra en cerca de 130 los drones ucranianos interceptados durante las últimas horas

Archivo - Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de cerca de 130 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante las últimas horas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han destruido un total de 129 aparatos aéreos no tripulados, entre ellos 29 en la región de Briansk y 15 en Bélgorod, a los que se suman trece en Yaroslavl y diez en Nóvgorod.

Asimismo, ha recalcado que otros nueve drones han sido interceptados en Smolensk, siete en Kursk y Penza, respectivamente, seis en Tver y Rostov, cuatro en Kaluga, dos en la región de Moscú, Oriol y Leningrado, y uno en Vorónezh, Kostroma,Tula, Tartaristán, Tambov, Riazán y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania ha cifrado en 53 los drones rusos destruidos durante las últimas horas y ha manifestado que el Ejército ruso lanzó un total de 61 aparatos. "Se han confirmado ocho impactos en seis ubicaciones", ha dicho en su cuenta en Telegram, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas en territorio ucraniano.