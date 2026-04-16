Rusia condena el bloqueo "ilegal" de EEUU del estrecho de Ormuz

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han condenado lo que consideran como un bloqueo "ilegal" por parte de Estados Unidos del bloqueo de Ormuz, donde han impuesto un cierre perimetral, antes de advertir de que el Ejército estadounidense interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha afirmado que se trata de medidas "unilaterales". "En general, las medidas de Estados Unidos para establecer un bloqueo marítimo del estrecho de Ormuz, ya sea mediante la interceptación de buques o el bloqueo de puertos iraníes, deben considerarse exclusivamente como unilaterales e ilegítimas tanto desde el punto de vista de la Carta de la ONU como del derecho marítimo internacional", ha afirmado durante una rueda de prensa, según informaciones de la gencia TASS.

En este sentido, ha criticado la propuesta de Reino Unido y Francia, que han convocado una conferencia para este viernes sobre este asunto. "La misión propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron, para restaurar la navegación es un proyecto fallido", ha apuntado, si bien París ha defendido la iniciativa liderada junto a Reino Unido para una coalición internacional que ponga en pie una misión naval pacífica que vigile la reapertura del estratégico paso.

El Ejército de Estados Unidos aseguró el miércoles que ningún buque había cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que ha logrado "paralizar por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después del bloqueo ordenado por Trump.

Este paso llega después de las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana que se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.