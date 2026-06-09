Rusia condena a largas penas de prisión a cinco ciudadanos ucranianos acusados de terrorismo en zonas ocupadas

Imagen de archivo de la bandera de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal ruso ha condenado este martes a largas penas, incluida cadena perpetua, a cinco ciudadanos ucranianos acusados de estar detrás de un atentado terrorista que acabó con la vida del jefe de las autoridades prorrusas de la ciudad ucraniana de Mijailivka, en la provincia de Zaporiyia, que se encuentra bajo ocupación rusa.

Un tribunal de distrito sur ha indicado que todos ellos han sido hallados culpables, por lo que Danil Smola pasará 17 años encarcelado, Dimitri Novikov, Alexander Liajovchenko y Alexei Kirichenko a 18 años respectivamente. A estos cuatros se suma Vladimir Teterev, condenado a cadena perpetua, según un comunicado al que ha tenido acceso la agencia rusa Interfax.

"Todos ellos han sido condenados por infringir el artículo 361 del Código Penal, así como el 222.1, por tráfico de explosivos en el marco de las acciones de un grupo organizado.

La corte ha indicado que todos ellos se unieron en 2022 a este supuesto grupo, del que formarían parte varios representantes de los servicios especiales de Ucrania. Estos documentos apuntan a que habrían accedido a detonar artefactos explosivos improvisados en la zona de Mijailivka.

Entre febrero y agosto de 2022, el grupo adquirió un artefacto explosivo y un control remoto y prepararon un escondite. Posteriormente, Kirichenko, Novikov, Smola y Liajovchenko vigilaron simultáneamente al principal objetivo del ataque y rutina diaria, y transmitieron la información a los servicios de Inteligencia ucranianos.

El 19 de agosto de 2022, Teterev extrajo el artefacto explosivo de su escondite y lo trasladó a otro lugar. El 23 de agosto, acechó el coche en el que viajaba el jefe de las autoridades prorrusas de la zona, entró en el vehículo, que estaba abierto, activó el artefacto y lo colocó bajo el asiento del conductor.

Varios días después, mientras vigilaba el movimiento del vehículo en el que viajaba junto a su hija, nacida en 2016, Teterev detonó el explosivo. Como consecuencia de la explosión, el falleció en el acto, mientras que su hija resultó herida.