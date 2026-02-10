Rusia condena los planes de Israel de cambiar la administración de Cisjordania

Archivo - Militares israelíes durante un operativo en la ciudad cisjordana de Nablús. - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha condenado este martes los planes de Israel de una reforma de la administración de Cisjordania, territorio palestino ocupado, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

"Las nuevas decisiones de Israel respecto a Cisjordania merecen la condena de la comunidad internacional y causan serias preocupaciones", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS.

Según ha denunciado Moscú, este paso supone un "intento de alejarse" del espíritu de los acuerdos de Oslo, que establecieron en 1995 unas divisiones territoriales en Cisjordania que, en el caso de las áreas A y B, se otorgaron a la Autoridad Nacional Palestina algunas competencias y responsabilidades limitadas, mientras que Israel se hizo con el control pleno administrativo y militar del área C.

Los planes para cambiar la administración del territorio supone "otro golpe" a la normalización de las relaciones entre Israel y Palestina y al horizonte de alcanzar un acuerdo basado en la fórmula de los dos Estados, ha advertido Zajarova, quien ha pedido a Israel "reconsiderar" la reforma anunciada que "busca cambiar el 'status quo' en Cisjordania.

La decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada ha generado las críticas de buena parte de la comunidad internacional empezando por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que se ha mostrado "profundamente preocupado" por el anuncio y ha instado a las autoridades israelíes a que retiren una medida "coercitiva" que "erosiona" las perspectivas para la solución de dos Estados.

También Estados Unidos ha reiterado el rechazo a una anexión de Cisjordania por parte de Israel, afirmando que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha dejado claro que no apoya los planes de Israel en este sentido. "Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y va en línea con el objetivo de dos estados para lograr la paz en la región", ha indicado una portavoz de la Casa Blanca en declaraciones facilitadas a Europa Press.