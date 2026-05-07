Rusia confirma un alto el fuego unilateral en Ucrania desde el 8 al 10 de mayo

El presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha declarado unilateralmente un alto el fuego en Ucrania desde este viernes, 8 de mayo, hasta el domingo, con motivo de las celebraciones por el Día de la Victoria, en medio del cruce de treguas propuestas por Moscú y por Kiev en los últimos días.

El Ministerio de Defensa ha indicado en un comunicado que el alto el fuego estará vigente "desde la medianoche del 8 de mayo hasta el 10 de mayo" después de que el presidente, Vladimir Putin, haya dado su aprobación.

"Durante este período, todos los grupos de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales cesarán completamente las hostilidades", ha precisado la cartera militar, al tiempo que ha emplazado a Kiev a que "siga este ejemplo".

El Ministerio ha amenazado con una "respuesta contundente" si las Fuerzas Armadas ucranianas "violan el alto el fuego (...) o intentan atacar territorio ruso". En esta línea, ha asegurado que Moscú lanzará un "ataque masivo con misiles contra el centro" de la capital ucraniana, si las fuerzas de este país "intentan interrumpir" la celebración por el Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Moscú ha instado una vez más a la población civil y a las misiones diplomáticas extranjeras que abandonen Kiev "de inmediato", como ya hiciera este miércoles, ante la posibilidad de que lance un ataque en represalia después de denunciar que el lado ucraniano tiene previsto atacar el país este sábado, 9 de mayo.

El Kremlin anunció a principios de esta semana una tregua los días 8 y 9 de mayo, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso una más amplia desde las 00.00 horas de este miércoles, 6 de mayo, a la que Rusia no se ha sumado.

Ucrania ha acusado así a la otra parte de haber violado su alto el fuego unilateral a tenor de los ataques rusos y ha advertido de que "es mal momento" para desfiles, en alusión a las celebraciones convocadas esta semana en el país vecino.