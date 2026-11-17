Imagen de archivo del puente de Crimea - -/Kremlin/dpa

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de cerca de 1.450 drones lanzados durante la noche por el Ejército de Ucrania, en el que supone el mayor ataque ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero de 2022, una oleada que deja al menos dos muertos y en la que ha sido nuevamente alcanzado el puente de Crimea, que conecta la península con la región rusa de Krasnodar.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 1.441 aparatos no tripulados en más de una veintena de regiones, entre ellas la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Esta cifra de interceptaciones supone la primera vez desde el estallido en el que se supera la barrera de los 1.400 drones destruidos en una noche y supera el anterior máximo, fijado este mismo lunes, cuando la cartera aseguró que los sistemas de defensa antiaérea rusa habían derribado 1.336 aparatos, en medio de la intensificación de los cruces de ataques a pesar de las conversaciones diplomáticas en marcha.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha denunciado que en el marco de estos ataques ha sido alcanzado por segundo día consecutivo el puente de Crimea, lo que ha provocado una "suspensión" del tráfico. "Pedimos a los residentes y visitantes en Crimea que no viajen hacia el puente y que tengan en cuenta las restricciones cuando planifiquen sus rutas", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que al menos dos personas han muerto a causa del impacto de drones en la localidad de Leninski, situada en el este de la península. "Mis condolencias a sus familiares y amigos", ha manifestado Aksionov en un mensaje publicado a través de redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "las autoridades darán toda la ayuda y apoyo necesario".