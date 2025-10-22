Rusia confirma que Putin no acudirá en persona a la cumbre del G20 en noviembre en Sudáfrica

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una visita oficial a la capital de China, Pekín (archivo) - ---/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá a la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo, en Sudáfrica, tras afirmar a principios de mes que participaría en la misma "de una forma u otra".

"Putin no acudirá en persona, pero Rusia estará representada a un nivel destacado", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Informaremos en su debido momento", ha agregado, sin más detalles al respecto, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Putin no ha acudido en persona a las últimas reuniones del G20 y, en el caso de Sudáfrica, se da la circunstancia añadida de que es un país integrado en el Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha ordenado formalmente el arresto del presidente ruso por supuestos crímenes de guerra en Ucrania.

El presidente ruso suele delegar para este tipo de foros en su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que ya acudió en febrero a Johannesburgo para asistir a una reunión del G20 a nivel de jefes de la diplomacia y fue el principal representante ruso en la sesión de debates celebrada en septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.