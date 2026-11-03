Rusia considera "normal" el aviso de EEUU sobre el riesgo de un posible ataque terrorista en Moscú

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. - Sofya Sandurskaya/TASS via ZUMA / DPA - Archivo
MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Rusia ha considerado este martes "normal" que Estados Unidos avisara a las autoridades del país euroasiático sobre el riesgo de un posible ataque terrorista en Moscú, antes de resaltar que los contactos bilaterales en este área siguen activos a pesar del deterioro de las relaciones durante los últimos años.
"Es el trabajo normal de los servicios de Inteligencia", ha señalado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha resaltado que "todas las agencias de Inteligencia deberían estar implicadas en la lucha contra el terrorista". "Cuando tengan información, deberían compartirla para evitar ataques terroristas", ha dicho, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
Así, ha destacado que Moscú avisó igualmente a Estados Unidos en una situación similar y ha agregado que "este tipo de contactos continúan". "Durante la maratón de Boston, hace mucho, advertimos sobre un intento de ataque terrorista. Los estadounidenses se lo tomaron a la ligera, pero el ataque tuvo lugar", ha destacado, en referencia al ataque ejecutado en 2013 durante dicha carrera.
Las palabras de Lavrov han llegado después de que el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) confirmara el sábado que había recibido información de Washington sobre los preparativos para perpetrar un "atentado terrorista" en Moscú, tras lo que la Embajada estadounidense habló de una "amenaza creíble" en el Museo Tsarítsino que podría provocar "una gran cantidad de víctimas".