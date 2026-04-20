Rusia considera "prematuro" creer que el triunfo de Radev en Bulgaria suponga un cambio de postura de Europa

Archivo - Rumen Radev. - Europa Press/Contacto/Igor Lenkin - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha valorado este lunes como "demasiado prematuro" considerar que el triunfo electoral en Bulgaria de Rumen Radev, considerado prorruso, este domingo suponga un cambio de paradigma en Europa con respecto a las relaciones con Rusia.

"Creo que es demasiado pronto sacar conclusiones tan generales sobre un posible cambio en Europa", ha valorado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha apuntado que la Unión Europea ya se ha encargado de manifestarse en sentido "completamente contrario", según recoge la agencia estatal rusa TASS.

No obstante, Peskov se ha sentido "impresionado" por las palabras de Radev animando al resto de líderes europeos a enfocar las relaciones con Rusia desde el "pragmatismo", una vez se confirmó su triunfo en las elecciones legislativas, al superar el 44% de los votos y con ello lograr la mayoría parlamentaria.

La coalición Bulgaria Progresista, liderada por el expresidente búlgaro, logró en las legislativas la ansiada mayoría parlamentaria con la que espera estabilizar la situación política de un país que ha convocado a las urnas a sus ciudadanos hasta en ocho ocasiones en los últimos cinco años.