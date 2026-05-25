Rusia convoca al embajador checo en Moscú por la detención de un religioso ortodoxo

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, con el metropolitano Hilarión Alfeyev - Europa Press/Contacto/Mikhail Klimentyev/Kremlin P

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha anunciado que convocará al representante de la misión diplomática de República Checa en Moscú tras la detención del cargo ortodoxo ruso de mayor rango en el país europeo, ya suspendido de sus funciones por acusaciones de abuso sexual previas y por presunta posesión de drogas.

"El jefe de la misión diplomática checa en Moscú será convocado próximamente ante Ministerio de Exteriores ruso, donde se le presentará una enérgica protesta contra las inaceptables acciones arbitrarias de las autoridades checas", ha indicado la portavoz de la cartera, Maria Zajarova, en un comunicado.

El administrador de la diócesis de Budapest y Hungría de la Iglesia Ortodoxa rusa, el suspendido metropolitano Hilarión, ha sido detenido en Karlovy Vary tras ser parado por la Policía durante un control de tráfico. Los agentes, tras un registro, detectaron una sustancia blanca en el maletero y procedieron a su detención por presunta posesión de drogas.

"El metropolitano Hilarión rechaza categóricamente cualquier participación en el almacenamiento ilegal de sustancias prohibidas y considera el incidente una provocación", ha detallado en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha tildado el registro de arbitrario.

Hilarión, cuyo nombre secular es Grigori Alfeyev, fue suspendido del cargo en 2024 tras acusaciones de abuso sexual presentadas por un subdiácono. Ocupó el cargo de metropolitano de Volokolamsk y fue presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú.