Archivo - Imagen de archivo de banderas de Rumanía. - Cristian Cristel / Xinhua News / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este viernes al embajador de Rumanía en Moscú, Cristian Istrate, para trasladarle su protesta por la negativa "injustificada" a conceder visados al equipo ruso que debía participar a finales de noviembre en el Campeonato de Europa de Taekwondo juvenil en Bucarest, la capital rumana.

"Se ha presentado una enérgica protesta a la parte rumana por la negativa injustificada de conceder visados al equipo nacional ruso, que tenía previsto participar en el Campeonato de Europa de Taekwondo juvenil para niños y niñas de entre 12 y 14 años, programado para finales de noviembre", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Así, ha expresado que esto supone un caso de "discriminación por motivos de nacionalidad que vulnera las normas fundamentales de Derechos Humanos y socava las bases de la cooperación deportiva internacional". "La politización del acceso de los deportistas a las competiciones internacionales es absolutamente inaceptable", ha lamentado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

Además, ha alertado de que estas acciones son consideradas "hostiles" y ha afirmado que "no quedarán sin respuesta y tendrán consecuencias negativas a largo plazo para sus responsables".