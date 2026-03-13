Rusia convoca a los embajadores de Francia y Reino Unido por "implicación directa" en el ataque en Briansk

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov - Pavel Byrkin/TASS via ZUMA Press / DPA

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este viernes a los embajadores de Francia y Reino Unido en Moscú para pedir explicaciones por la "implicación directa" de ambos países en el ataque perpetrado el martes contra la provincia de Briansk, que causó al menos siete muertos y más de 40 heridos.

"Nos resulta evidente que el ataque con misiles contra Briansk no habría sido posible sin la participación de especialistas británicos y franceses, así como sin la transferencia de información al régimen neonazi de Kiev", ha señalado la cartera rusa en un comunicado publicado en su página web.

El Ministerio de Exteriores ruso ha pedido así a los embajadores británico y francés, Nigel Casey y Nicolas de Riviére, respectivamente, que tanto Francia como Reino Unido ofrezcan una "respuesta pública" clara sobre lo sucedido que incluya una "condena enérgica e inequívoca del ataque terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas ucranianas en Briansk".

"Si Londres y París siguen siendo cómplices de los crímenes de guerra del régimen de Kiev, estas capitales europeas serán responsables de los efectos destructivos del conflicto armado y la escalada de las tensiones", ha argüido.

Moscú ha asegurado además que el bombardeo de Briansk es "una provocación deliberada destinada a socavar los esfuerzos" de cara a un "arreglo pacífico" del conflicto en Ucrania. "La ausencia de condena se consideraría una consolidación del uso de métodos terroristas, vergonzoso para países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha apuntado.

"Se insta a las partes británica y francesa a que abandonen sus acciones inhumanas en su afán por mejorar su imagen política", ha sentenciado, pidiendo a ambos países europeos que vuelvan a poner la crisis ucraniana en el centro de su agenda en el contexto de la actual escalada en Oriente Próximo.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ya acusó el miércoles a Londres de ser responsable del ataque por su papel en la capacitación de las Fuerzas Armadas ucranianas en el manejo de los misiles de crucero de largo alcance de fabricación británica Storm Shadow.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó el martes en redes sociales que había lanzado misiles estos misiles contra una fábrica de componentes para armas en la zona, lo que causó "daños significativos" a estas instalaciones.