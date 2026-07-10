Rusia declara agente extranjero al destacado opositor Boris Nadezhdin

El político ruso Boris Nadezhdin - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha designado este viernes a Boris Nadezhin, uno de los máximos exponentes de la oposición al Kremlin, como "agente extranjero"; una denominación que le señala como presunto colaborador de otros países para desestabilizar la situación interna en Rusia, con las restricciones laborales, sociales y económicas que ello conlleva.

Nadezhin llegó incluso a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024 solo para encontrarse con la descalificación ordenada por la Comisión Electoral del país, que procedió a invalidar más de 9.000 firmas presentadas por el político y exdiputado.

La decisión ha sido anunciada por el Ministerio de Justicia de Rusia, cuya investigación ha resuelto que Nadezhdin creó y distribuyó "contenido" a sueldo de agentes extranjeros y que llamó a participar en "manifestaciones y piquetes" ilegales.

También ha sido acusado de "difundir noticias falsas sobre las decisiones y políticas de las autoridades rusas, así como sobre el sistema electoral ruso".

Poco antes de conocer la decisión oficial, Nadezdhin abordó esta mañana los rumores que le estaban llegando sobre su designación. "Era algo esperado. Están intentando eliminar a los oponentes peligrosos porque la confianza en las autoridades es cada vez menor y que de otra manera no podrán garantizar el resultado deseado", ha escrito en redes sociales.

Para el opositor, "está claro que no se trata de una decisión de funcionarios de un departamento del Ministerio de Justicia", sino que ha sido ordenada "por sus jefes del Kremlin". El opositor, por último, ha avanzado que su respuesta será "brillante y asimétrica".