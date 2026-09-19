Rusia declara al tecnócrata ruso Marat Kambólov presidente electo de Osetia del Sur

Archivo - El dirigente de Osetia del Sur Marat Kambolov - Kristina Solovyova/Russian Gover / Zuma Press / Eu

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) rusa ha anunciado este sábado la victoria de Marat Kambólov en las elecciones presidenciales celebradas en la víspera en la región separatista de Osetia del Sur, unos comicios no reconocidos por gran parte de la comunidad internacional, que considera dicho territorio parte de Georgia.

"A la vista de los resultados de la votación, se le reconoce como presidente electo de la República de Osetia del Sur", ha señalado el máximo órgano electoral de Rusia, tras indicar que Kambolov ha cosechado casi el 85% de los apoyos en unos comicios en los que ha particiado más del 82% de electores.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ya lo ha felicitado durante una conversación telefónica en la que ha destacado la "aplastante victoria" de Kambolov. "Le deseó todo lo mejor y el éxito en la implementación de sus planes electorales", ha reseñado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

Kambólov, de 61 años, ha desempeñado distintos cargos en la administración rusa llegando a ser viceministro de Educación de Rusia entre 2010 y 2014.

Ejerce de primer ministro interino de Osetia del Sur desde que el pasado junio Dzambolat Tadtaev presentara su dimisión, allanando el camino para la completa introducción del tratado de integración firmado en mayo con Rusia, que convertiría la región en un protectorado dependiente de Moscú.