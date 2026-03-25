Rusia denuncia los ataques contra la central nuclear iraní de Bushehr y reduce "al mínimo" su personal en el lugar

Archivo - Una bandera de Irán frente a unas obras en la central nuclear de Bushehr (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora nuclear rusa Rosatom ha alertado este miércoles del "desarrollo en dirección negativa" de la situación en torno a la central nuclear iraní de Bushehr, objetivo de otro ataque durante la jornada del martes, y ha afirmado que reducirá "al mínimo" a sus especialistas en las instalaciones.

"La situación en la central nuclear de Bushehr sigue desarrollándose en dirección negativa", ha dicho el director de Rosatom, Alexei Lijachev, quien ha confirmado un ataque "contra los alrededores de una unidad operativa".

"Afortunadamente no hay víctimas", ha señalado, antes de resaltar que está prevista la evacuación de otros dos equipos de Rosatom durante los próximos días, en el marco de una reducción del personal "hasta que la situación vuelva a la normalidad", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha señalado que Irán le comunicó el martes que "otro proyectil alcanzó las instalaciones de la central nuclear de Bushehr", sin causar daños ni víctimas. "La situación de la planta es normal", ha afirmado en redes sociales.

El director general del organismo, Rafael Grossi, ha reiterado su llamamiento a la "máxima contención" para "evitar riesgos de seguridad nuclear durante el conflicto", en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

La central, operada por Rosatom, cuenta con un reactor de mil megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, trasladó recientemente a Washington el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.