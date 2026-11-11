Rusia denuncia dos muertos en ataques ucranianos en la región de Smolensk

Archivo - El gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, durante una rueda de prensa. - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado que dos personas han muerto a causa de ataques ucranianos masivos contra la región de Smolensk, en el oeste del país.

Según ha denunciado el gobernador de la provincia, Vasili Anojin, las defensas antiaéreas lograron derribar 37 drones lanzados por Ucrania, pero dos personas murieron como consecuencia de la caída de restos de estos aparatos que provocaron un incendio en un bloque residencial en la ciudad de Yartsevo.

Mientras se extinguía el incendio, los servicios de emergencias evacuaron a los residentes y rescataron a diez personas de la zona más cercana, ha añadido Anojin.

"Se ha habilitado un centro de acogida temporal para los residentes del edificio. Una vez inspeccionado el edificio, se tomará una decisión sobre el regreso de los residentes a sus pisos", ha detallado.

Este ataque llega cuando Ucrania y Rusia han intensificado el intercambio de golpes pese a que las partes se han reunido en Emiratos Árabes Unidos con la mediación de Estados Unidos para estudiar avances en el proceso que lleve a la conclusión del conflicto.