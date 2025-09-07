Rusia denuncia el lanzamiento de pintura contra su Embajada en Suecia

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

Acusa a Estocolmo de perder la capacidad de garantizar la seguridad de las legaciones diplomáticas

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han criticado este domingo el lanzamiento de pintura contra la sede de su Embajada en Suecia, un acto que han tildado de "ataque" y que ven como una muestra de la "pérdida de capacidad" por parte de Suecia para garantizar la seguridad de las legaciones diplomáticas en su territorio.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha indicado que la pintura ha sido arrojada desde un dron. "Muestra una pérdida de control sobre la seguridad interna y externa", ha lamentado.

"Después de todo, estas provocaciones suponen una amenaza para la misión diplomática y para los residentes de la ciudad. Aparentemente, después de que Suecia se sumara a la OTAN ha perdido el control sobre su seguridad", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Asimismo, ha señalado que Moscú ya ha tratado de abordar la cuestión con las autoridades suecas en anteriores ocasiones. Sin embargo, ha sostenido, "hemos recibido promesas de que las autoridades suecas harán todo lo posible por garantizar la seguridad".

"La Embajada de Rusia en Suecia ha vuelto a ser atacada utilizando un dron que llevaba una bolsa de plástico con pintura que ha sido vertida sobre el edificio", ha aclarado, en relación con un incidente que se asemeja a otros similares registrados en meses anteriores.