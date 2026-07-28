Rusia denuncia una oleada de más de 390 drones de Ucrania contra la región de Moscú

Archivo - El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este martes una nueva oleada de drones lanzados desde Ucrania contra la región de Moscú, de los cuales "la mayoría fueron neutralizados".

En su balance tras una nueva noche de intercambio de golpes entre Rusia y Ucrania, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha incidido en que "más de 390 drones sobrevolaron la región de Moscú", según un comunicado difundido a través de Telegram.

"La mayoría fueron neutralizados por las fuerzas de defensa aérea en las aproximaciones. 81 vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos en su aproximación a Moscú", ha indicado.

Estos incidentes se producen a medida que Kiev ha aumentado los ataques contra territorio ruso y cuando Moscú ha redoblado la ofensiva contra infraestructuras portuarias ucranianas a orillas del mar Negro.