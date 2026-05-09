Rusia denuncia que Ucrania está violando el alto el fuego con múltiples ataques contra su territorio

Ceremonia de graduación militar en la ciudad ucraniana de Járkov - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este sábado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.

"Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", anunció el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.

Concretamente, Rusia denuncia ataques ucranianos contra las regiones de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk", además de bombardeos adicionales sobre Crimea, que las fuerzas rusas ocupan desde 2014.

Según el Ministerio de Defensa, durante el alto el fuego, "las Fuerzas Armadas ucranianas llevaron a cabo 1.173 ataques contra posiciones de tropas rusas utilizando artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, morteros y tanques, y realizaron 7.151 ataques utilizando drones".

"Se registraron un total de 8.970 violaciones del alto el fuego en la zona de operaciones militares especiales", concluye el comunicado.

Rusia ha confirmado que ha lanzado ataques de respuesta "a las violaciones del alto el fuego" con "ataques de represalia contra posiciones de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería y morteros".

Ucrania no se ha pronunciado sobre estas acusaciones ni sobre el contraataque ruso.